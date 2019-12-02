Место голосования теперь можно изменить онлайн и сразу на два тура

Для создания порядка изменения места голосования привлекалось общественное и экспертное мнение.

Место голосования теперь можно изменить онлайн и сразу на два тура
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Центральная избирательная комиссия разрешила менять место голосования онлайн и сразу на два тура. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа на фейсбуке.

На очередном заседании комиссия утвердила порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса. Теперь избиратели смогут подавать заявление о временном изменении места голосования в электронной форме.

Кроме того, избиратели смогут менять место голосования сразу на два тура, получать удостоверение об изменении в электронной форме на указанный адрес электронной почты.

Глава комиссии Олег Диденко отметил, что для создания обновленного порядка изменения места голосования привлекалось общественное и экспертное мнение, проводились открытые совещания.

Кроме того, Службе распорядителя Государственного реестра избирателей поручено обеспечить разработку и внедрение электронного сервиса для реализации обновленного порядка.

Напомним, Министерство цифровой трансформации разрабатывает проект e-vote и планирует на ближайших местных выборах протестировать электронное голосование.

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