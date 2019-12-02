С начала войны Донбассе от мин погибло 300 гражданских, из них 27 детей

Общее количество гражданского населения, пострадавшего от взрывоопасных предметов с начала боевых действий на Донбассе, составляет более тысячи человек. От мин погибло 300 гражданских, из которых 27 детей. Об этом сообщает АрмияInform со ссылкой на управление экологической безопасности и противоминной деятельности Минобороны.

По предварительной оценке, площадь районов, загрязненных минами и взрывоопасными предметами составляет около 7 тыс. кв. км подконтрольных территорий и ориентировочно 9 тыс. кв. км оккупированных территорий.

Объекты инфраструктуры находятся в критическом состоянии, поскольку иногда к ним невозможен доступ из-за неразорвавшихся снарядов и самодельных взрывчаток.

Чтобы предотвратить новые жертвы, на освобожденных территориях Донецкой и Луганской областей для разных категорий населения регулярно проводят мероприятия об угрозе, которую представляют мины и ВОП. Для этого на постоянной основе привлекают подразделения Вооруженных Сил Украины, ГосЧС и неправительственных организаций.

Также сейчас в интернете доступна интерактивная карта загрязненных ВОП территорий. Ее созданием и координацией занимается Управление экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны. Ежемесячно все операторы противоминной деятельности подают отчеты о нетехническом обследовании территорий и проведенных мероприятиях по разминированию. Эти данные заносятся в интерактивную карту.

В Управлении экологической безопасности и противоминной деятельности сообщили, что по подсчетам ООН , один год войны - это 10 лет разминирования. Разминирование загрязненных территорий Донецкой и Луганской областей при нынешних темпах может длиться не одно десятилетие, это не считая временно оккупированных территорий.