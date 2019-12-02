Зеленский: нормандская встреча – уже победа для нас

Президент призвал украинцев не верить фейкам оппозиции преддверии нормандской встречи.

Зеленский: нормандская встреча – уже победа для нас
Фото: facebook.com/ze2019official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оппозиция "хайпует" на фейках о нормандской встрече и заявил, что ему действительно хочется прекратить огонь и "дать возможность закончиться войне". Об этом президент сказал в своем видеообращении.

"Я хочу чтобы вы не обращали внимание на фейки, на их лозунги, потому что они уже никому не нужны. Они играют только на эмоциях украинцев. О них никто не помнит и единственная возможность - поймать хайп. Но это не та тема, на которой ловят хайп", - завил Зеленский.

Он призвал не верить фейкам и акцентировал внимание на том, что сейчас важно вернуть оккупированные территории.

"Мы начинаем подготовку к встрече в формате "нормандской четверки". Встреча - это уже победа для нас. Это возможность, которая появилась после 3 лет тишины дипломатии, но реальной войны на фронте. Возможность начать диалог, который может привести к возвращению наших граждан", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, для завершения войны на Донбассе очень важен диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. "Без этого диалога можно, но это примерно как бег на беговой дорожке. Ты что-то делаешь, но ты на месте. Мы просто не хотим быть на месте", - добавил Зеленский.

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