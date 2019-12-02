Под Киевом надругались над могилой героя Небесной сотни

Он погиб в феврале 2014 от пули снайпера.

В Вышгороде Киевской области неизвестные надругались над могилой участника Революции Достоинства, который погиб 20 февраля 2014 года от пули снайпера. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

"Посмертно он получил звание Героя Украины с орденом "Золотая звезда" за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, служение украинскому народу во время Революции Достоинства. Также награжден медалью "За жертвенность и любовь к Украине", - сообщили правоохранители.

На опубликованных ними фото видно, что неизвестные разрыли землю на могиле и разбросали ее вокруг.

Полиция открыла уголовное производство по статье за надругательство над могилой, другим местом захоронения или телом погибшего. Злоумышленникам грозит ограничение воли от трех до пяти лет или лишение воли на тот же срок.

Напомним, в сентябре 2019 в Богдановке Николаевской области неизвестные осквернили памятник жертвам Холокоста.В ноябре возле центральной синагоги им. Бродского вандалы расписали красной свастикой памятник классику еврейской литературы Шолом-Алейхему.