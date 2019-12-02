Кабмин решил сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго"
Также там обновят наблюдательные советы.
В НАК "Нафтогаз Украина" и НЭК "Укрэнерго" поменяют руководство и обновят их наблюдательные советы. Это же коснется еще нескольких стратегических компаний, передает слова министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля "Интефракс-Украина".
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал он.
Министр отметил, что нынешние руководители могут участвовать в конкурсах по избранию новых глав.
Генеральным директором "Нафтогаза" является Андрей Коболев, и.о. главы правления "Укрэнерго", - Всеволод Ковальчук.
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров примет решение о смене руководства "Укрзализныци" из-за жалоб работников предприятия на коррупцию.
Политика
02.12.2019 18:07
02.12.2019 18:08