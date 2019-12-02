Волонтер Звиробий отказалась заходить в кабинет следователя ГБР

Она требует правильного оформления вызова.

Фото: Lb.ua

Волонтер Марусия Звиробий отказалась заходить в кабинет следователя ГБР. Об этом она сообщила журналистам LB.ua под зданием Государственного бюро расследований.

"Я поздоровалась в коридоре, но пока они не сделают все законно, не напишут вызов так, как они по закону должны указать информацию, я в тот кабинет не зайду. Пусть научатся работать в этой структуре", - заявила Звиробий.

Фото: Lb.ua

По словам волонтера, ее следователь - "хороший парень", но его начальник "действует по беспределу".

"Мне оставили непонятный для меня вызов, когда обыскивали. Там не указан мой статус, то есть я не являюсь подозреваем, свидетелем или субъектом какого-то уголовного производства. Какого - тоже непонятно. Тоже непонятно, на какое следственное действие меня вызывают - допрос, вручение подозрения, что это? Это грубое нарушение закона", - объяснила она.

Фото: Lb.ua

Звиробий сообщила, что будет ждать законно составленный вызов со всеми отсутствующими пунктами. Она отказалась приходить на допрос, пока это не напишут официально. Пока она оформила обращение в канцелярии с требованием прописать ее статус и назвать производство, в рамках которого ее вызывали.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Маруся Звиробий также сообщила, что ей не вернули игрушку ее дочери - пистолетик, который изъяли во время обыска. Активисты, которые пришли поддержать Звиробий под ГБР, принесли с собой игрушечное "оружие".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, ГБР 28 ноября пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий в Калиновке. 6 октября София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записала видео, на котором они обсуждали варианты гибели президента Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую. Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного накрыли", - говорит на этом видео Федина.

После этого на Федину и Звиробий открыли уголовные производства, которые в партии "ЕС" назвали преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине.

26 ноября Государственное бюро расследований подготовило проект подозрения депутатке Софии Федине из оппозиционной фракции "Европейская солидарность". Ее обвиняют у угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

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