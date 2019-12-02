Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына Соболева

Полиция задержала подозреваемых в убийстве ребенка, которое произошло 1 декабря в центре Киева . Об этом сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

"Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся следственные действия", - уточнили правоохранители.

Напомним, в центре Киева на ул. Льва Толстого у парка Шевченко обстреляли автомобиль Range Rover. Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер.

Покушение было совершено на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Согласно Википедии, Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, директор дочерней компании "Нефтегазсети", бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины", депутат Киевского областного совета.

Фото: Википедия Вячеслав Соболев