Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына Соболева

Их допрашивают следователи.

Полиция задержала подозреваемых в убийстве трехлетнего сына Соболева
Фото: Lb.ua

Полиция задержала подозреваемых в убийстве ребенка, которое произошло 1 декабря в центре Киева. Об этом сообщили на странице столичной полиции в Facebook.

"Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся следственные действия", - уточнили правоохранители.

Напомним, в центре Киева на ул. Льва Толстого у парка Шевченко обстреляли автомобиль Range Rover. Злоумышленник выстрелом из неизвестного оружия ранил мальчика, который находился в салоне машины. По дороге в больницу ребенок умер.

Покушение было совершено на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Согласно Википедии, Соболев - украинский экономист, кандидат экономических наук, предприниматель, директор дочерней компании "Нефтегазсети", бывший заместитель главы правления НАК "Нафтогаз Украины", депутат Киевского областного совета.

Вячеслав Соболев
Фото: Википедия
Вячеслав Соболев

По данным СМИ, магазины Соболева продолжают работать на оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. Под рестораном "Марио", владельцем которого он являлся, проходили митинги.

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