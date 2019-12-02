Жители "ЛНР" накопили долг за коммунальные услуги в $40 млн

Но оккупационные власти предложили еще поднять тарифы.

Жители "ЛНР" накопили долг за коммунальные услуги в $40 млн
Фото: rambler.ru

Жители "ЛНР" накопили долг за коммунальные услуги в размере $40 миллионов, однако оккупационные власти предлагают еще увеличить тарифы. Об этом говорится в материале "НВ" со ссылкой на копии внутренних документов боевиков, полученные от украинских спецслужб.

Самая большая доля задолженности приходится на центральное отопление и горячую воду.

"При этом в "ЛНР", в выпуске экспресс-статистики, отчитываются перед руководством террористов о перевыполнении оплат за коммунальные услуги в первой половине 2019 года, например, в Перевальском районе, сумма оплат достигла 111%. В статистике идет речь, что более 100% удалось достичь получением взысканий за предыдущие периоды задолженностей", - уточнили в СМИ.

Поднять тарифы для жителей оккупированной части Луганской области предложила так называемая республиканская служба по тарифам. По их мнению, они должны увеличиться от 7% до 10%.

Напомним, в июле 2019 Кабмин запретил применять ограничения поставок электроэнергии коммунальному предприятию "Вода Донбасса", являющемуся ключевым поставщиком питьевой воды для населенных пунктов региона.

Часть объектов КП "Вода Донбасса" находится на контролируемой Украины территории, часть - на оккупированной. В частности водозабор, станция фильтрации и подъема воды действует на подконтрольной Киеву территории, откуда эта вода подается в оккупированный Донецк в объеме 860 тыс. кубов ежесуточно.

Коды для вставки в блог\форум




Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"Зеленский объявил награду за информацию о сбежавшем от НАБУ "крестном отце контрабанды"
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу за недекларирование долгов в размере 4,7 млрд гривенНАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу за недекларирование долгов в размере 4,7 млрд гривен
Жители роSSийского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"Жители роSSийского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Зеленский намерен собрать Кабмин из-за долгов "Укроборонпрома"Зеленский намерен собрать Кабмин из-за долгов "Укроборонпрома"
В Днепре жители перекрыли дороги из-за подорожания теплаВ Днепре жители перекрыли дороги из-за подорожания тепла
В Лисичанске из-за долгов за электроэнергию отключили водуВ Лисичанске из-за долгов за электроэнергию отключили воду
Учителя из-за долгов по зарплате перекрыли международную трассу в Житомирской областиУчителя из-за долгов по зарплате перекрыли международную трассу в Житомирской области
Эстония решила отменить бесплатные долгосрочные визы для граждан УкраиныЭстония решила отменить бесплатные долгосрочные визы для граждан Украины
В Украине намерены создать Долговое агентствоВ Украине намерены создать Долговое агентство
Новый премьер Гончарук задолжал 21 тыс. гривен за коммунальные услугиНовый премьер Гончарук задолжал 21 тыс. гривен за коммунальные услуги
Зеленский предложил отменить визы для стран, чьи жители приезжают в Украину на лечениеЗеленский предложил отменить визы для стран, чьи жители приезжают в Украину на лечение
Последние новости
Подгружаем последние новости