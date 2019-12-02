Зеленский в интервью Der Spiegel назвал условия выборов на Донбассе

Он озвучил три пункта, которые собирается обсудить на встрече в "нормандском формате".

Фото: spiegel.de

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что выборы на временно оккупированных частях Донбасса возможны только в соответствии с украинским законодательством и после деоккупации территорий. Такое заявление он сделал в интервью, обнародованном Der Spiegel.

"Выборы пройдут по украинскому законодательству. И украинский закон исключает присутствие боевиков. Все украинские партии должны иметь доступ, наблюдатели, журналисты, ОБСЕ, ЦИК. Если есть вооруженные формирования, ни одна партия туда не пойдет", - заявил Владимир Зеленский.

Самым сложным вопросом глава государства назвал контроль границы с Россией. По словам президента, он заявлял роSSийской стороне, что не согласен с тем, как этот вопрос решился в Минских переговорах.

"Согласно с ними, сначала пройдут выборы, потом контроль над границей", - уточнил Зеленский.

Фото: spiegel.de

Также он назвал три пункта, которые собирается обсудить с президентами РоSSии, Германии и Франции на "нормандской встрече".

"Первый - это обмен пленными с предсказуемыми сроками. Я уверен, что Франция и Германия за это, и пока я не понимаю, почему РоSSия может противостоять этому. Но есть очень деликатные вопросы. Например, боевики на Донбассе подтверждают список заключенных, но у нас есть информация об очень разных числах", - заявил Зеленский.

Второй пункт - это перемирие, которое не установлено окончательно, несмотря на уменьшение количества обстрелов и жертв.

"И третий момент, прежде чем приступить к выборам, - это полный вывод всех незаконных воинских частей любого рода, в какой форме, с каким оружием. Когда эти три пункта будут решены, вы увидите, хотим ли мы все закончить войну. Мы сами хотим этого наверняка. Но тогда мы посмотрим, действительно ли РоSSия этого хочет", - заявил Зеленский.

Фото: spiegel.de

Напомним, встреча в "нормандском формате" пройдет в Париже 9 декабря. Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября, но РоSSия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече. РоSSийская сторона выдвинула условие для встречи - провести разведение сил и средств возле населенных пунктов Золотое в Луганской области и Петровское в Донецкой области.

Украина условия выполнила - возле Золотого разведение состоялось в конце октября, а возле Петровского - 9-11 ноября. После этого Кремль заявил о позитивной динамике в подготовке саммита.



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