Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека

Наследного принца Мохаммеда бин Салмана считают причастным к убийству журналиста Джамаля Хашогги.

Саудовская Аравия возглавила группу стран "Большой двадцатки" (G20) с 1 декабря, отметив среди своих целей поддержку женщин и молодежи, охрану окружающей среды и распространение преимуществ технологического прогресса.

Богатая нефтью ближневосточная страна сменила на этой должности Японию и будет председательствовать в G20 в течение года. Следующий саммит

G20 ожидается в Рияде 21-22 ноября 2020 года, пишет Радио Свобода.

В то же время королевство подверглось жесткой критике после убийства публициста

Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле в октябре 2018 года, а также из-за притеснения женщин-активисток и участие в войне в Йемене.

По заключению разведки США , убийство Хашогги заказал крон-принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман.

29 ноября организация Amnesty International призвала членов G20 "давить на руководство Саудовской Аравии, чтобы заставить его прекратить практику недопустимых нарушений прав человека".

Саудовская Аравия - одна из самых консервативных и закрытых стран мира. Там до сих пор казнят людей, применяют телесные наказания, а права женщин ограничены. Им, как и раньше, запрещено выезжать за пределы страны без разрешения родителей или мужей.

Однако власти королевства в последние несколько лет провели несколько реформ, которые должны повысить привлекательность страны за рубежом и изменить ее имидж в мире. Многие из этих реформ продвигает наследный принц Мохаммед бин Салман, которого Турция и некоторые другие страны считают причастным к убийству журналиста Джамаля.