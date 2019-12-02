Спикер Госдумы фюрера РФ пригрозил Украине потерей нескольких областей

В Украине отреагировали с юмором.

Спикер Госдумы РФ пригрозил Украине потерей нескольких областей
Вячеслав Володин
Фото: Д.Гришкин/www.vedomosti.ru

Спикер Государственной думы РоSSии Вячеслав Володин пригрозил Украине "отделением нескольких областей".

Соответствующее заявление Володина опубликовано на сайте Госдумы РФ.

"Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать властям Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп", - говорится в нем.

Таким образом Володин ответил на то, что украинская делегация сорвала выступление незаконно избранного в Госдуму "депутата" от оккупированного Россией Крыма Руслана Бальбека на форуме ООН по вопросам меньшинств.

Володин отметил, что в Украине "постоянно нарушаются права нацменьшинств" ( к которым он отнес россиян, венгров и поляков, - ред.), "в то время как Киев вводит украинский язык как единственный государственный".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба с юмором отреагировал на заявление Володина.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал вице-премьер в твиттере.

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя? pic.twitter.com/LmsSePmR3G

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2019

Глава МВД Украины Арсен Аваков отреагировал на это заявление Володина. В своем фейсбуке Авакв написал, что "очередной русский дурак прислал новые стекла для розовых очков сторонникам дружбы с Россией".

Аваков призвал Володина "говорить чаще", так как, по мнению главы МВД, "это помогает нам, украинцам, лучше понимать истинные устремления "русского мира"".

Напомним, в марте 2019 Володин предложил выставить Украине счет за Крым. По мнению спикера Госдумы, полуостров аннексировала не РоSSия, а Украина.

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