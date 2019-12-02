Поддержка Украины - в собственных интересах Европы, - Туск

Европейская безопасность важнее краткосрочных интересов в РоSSии.

Поддержка Украины - в собственных интересах Европы, - Туск
Фото: пресс-служба президента

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук и бывший президент Европейского совета Дональд Туск предостерегли об угрозе для европейского единства, которая исходит со стороны РоSSии.

Об этом оба политика сказали в воскресенье, 1 декабря, во время вручения Туску премии имени Марион Денгофф за понимание и примирение между народами, передает DW.

В частности Гаук отметил, что "сохранение единства ЕС было определяющим направлением" деятельности Туска на посту президента Европейского совета. "Его беспокоила агрессивная политика Путина, которая проявилась не только в аннексии Крыма и на Востоке Украины, но и в его попытках раскола внутри ЕС", - цитирует Гаука агентство dpa.

Туск в своей речи при получении премии обратился к европейцам с призывом не допустить раскола в своих рядах. По мнению Туска, страны Европы должны поддерживать трансатлантические отношения, независимо от того, кто на данный момент является президентом США.

Также он указал не необходимость не оставлять Украину на произвол судьбы.

"Поддержка Украины - в собственных интересах Европы", - подчеркнул Туск. По его мнению, европейская безопасность важнее краткосрочных интересов в РоSSии.

Основанная в 2002 году премия имени графини Марион Денгофф вручается за сделанный вклад в примирение между народами. Также в этом году эту премию получило международное молодежное экологическое движение Fridays For Future.

Напомним, 1 декабря приступил к работе новый президент Европейского совета Шарль Мишель. Дональд Туск находился на этой должности с 1 декабря 2014 года.

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