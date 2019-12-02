Поддержка Украины - в собственных интересах Европы, - Туск

Бывший президент ФРГ Йоахим Гаук и бывший президент Европейского совета Дональд Туск предостерегли об угрозе для европейского единства, которая исходит со стороны РоSSии.

Об этом оба политика сказали в воскресенье, 1 декабря, во время вручения Туску премии имени Марион Денгофф за понимание и примирение между народами, передает DW.

В частности Гаук отметил, что "сохранение единства ЕС было определяющим направлением" деятельности Туска на посту президента Европейского совета. "Его беспокоила агрессивная политика Путина, которая проявилась не только в аннексии Крыма и на Востоке Украины, но и в его попытках раскола внутри ЕС ", - цитирует Гаука агентство dpa.

Туск в своей речи при получении премии обратился к европейцам с призывом не допустить раскола в своих рядах. По мнению Туска, страны Европы должны поддерживать трансатлантические отношения, независимо от того, кто на данный момент является президентом США .

Также он указал не необходимость не оставлять Украину на произвол судьбы.

"Поддержка Украины - в собственных интересах Европы", - подчеркнул Туск. По его мнению, европейская безопасность важнее краткосрочных интересов в РоSSии.

Основанная в 2002 году премия имени графини Марион Денгофф вручается за сделанный вклад в примирение между народами. Также в этом году эту премию получило международное молодежное экологическое движение Fridays For Future.

Напомним, 1 декабря приступил к работе новый президент Европейского совета Шарль Мишель. Дональд Туск находился на этой должности с 1 декабря 2014 года.