Дания признала ситуацию вокруг Гренландии главной угрозой национальной безопасности

Трамп заявил о намерении купить этот огромный арктический остров.

Дания признала ситуацию вокруг Гренландии главной угрозой национальной безопасности

Дания впервые объявила, что безопасность принадлежащей ей Гренландии важнее таких угроз, как терроризм или киберпреступность.

Служба военной разведки Дании связывает это, среди прочего, с возможными изменениями в американской политике, пишет ВВС.

Глава Службы военной разведки Дании Ларс Финдсен сказал, что Гренландия сейчас - главный вопрос безопасности королевства, поскольку в Арктике начинается конкуренция между мировыми державами, в частности США, Китаем и Россией.

Гренландия - часть Дании, которая пользуется чрезвычайно широкой автономией. В 1985 году она вышла из состава Европейского экономического сообщества, также у нее есть право заключать торговые договора с другими странами.

Китай уже подписал с Гренландией договора о разработке местных месторождений.

Ранее президент США Дональд Трамп публично сказал, что хотел бы, чтобы Америка купила этот огромный арктический остров. В августе правительство Дании назвало абсурдным предложение президента США.

Сразу после этого Трамп отменил официальный визит в Данию и назвал заявление премьер-министра этой страны отвратительным.

США проявляют интерес к Гренландии уже давно. Впервые Вашингтон предложил купить этот остров в 1867 году, а последний раз, если не считать слов Трампа, - в 1941-м, когда Америка обеспечивала безопасность этой территории.

Напомним, что в начале 20-го века США купили Датскую Вест-Индию за 25 млн долларов. Сейчас эта территория известна как Американские Виргинские острова.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Президент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встречеПрезидент Литвы призвал Зеленского не идти на невыгодные уступки на нормандской встрече
Райнин заявил, что переход в ОПЗЖ - "его право"
"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией"Нафтогаз": двусторонние переговоры с РоSSией были согласованы с Еврокомиссией
Заместителю мера Славянска объявили подозрение в создании террористической организацииЗаместителю мера Славянска объявили подозрение в создании террористической организации
Саудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человекаСаудовская Аравия возглавила G20 несмотря на обвинения в "недопустимых" нарушениях прав человека
Блок рекламы


Похожие новости
Члены комитета Рады по нацбезопасности посетят участок разведения сил в Петровском и БогдановкеЧлены комитета Рады по нацбезопасности посетят участок разведения сил в Петровском и Богдановке
В США заявили, что "ЧВК Вагнера" и армия РФ "невероятно дестабилизируют ситуацию" в ЛивииВ США заявили, что "ЧВК Вагнера" и армия РФ "невероятно дестабилизируют ситуацию" в Ливии
В комитет ВР по нацбезопасности вошел "политик-антимайдановец" ТребушкинВ комитет ВР по нацбезопасности вошел "политик-антимайдановец" Требушкин
ОБСЕ не признала белорусские парламентские выборыОБСЕ не признала белорусские парламентские выборы
Тэйлор: У Трампа было ощущение, что Украина его "обвела вокруг пальца"Тэйлор: У Трампа было ощущение, что Украина его "обвела вокруг пальца"
Украинский институт национальной памяти начал кампанию ко Дню памяти жертв ГолодомораУкраинский институт национальной памяти начал кампанию ко Дню памяти жертв Голодомора
Экс-глава Института национальной памяти Вятрович стал народным депутатомЭкс-глава Института национальной памяти Вятрович стал народным депутатом
Открытие доступа к Стратегическому плану применения ВСУ угрожает нацбезопасности, - ЗабродскийОткрытие доступа к Стратегическому плану применения ВСУ угрожает нацбезопасности, - Забродский
Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"Депутат из Новой Зеландии во время заседания парламента ответила оппоненту мемом "Окей, бумер"
Зеленский подписал указ об улучшении безопасности боеприпасов ВСУЗеленский подписал указ об улучшении безопасности боеприпасов ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости