Издание Washington Post призвало власти США изменить политику в отношении Украины

"Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продемонстрировали свою приверженность независимости Украины".

Издание Washington Post призвало власти США изменить политику в отношении Украины
Фото: https://thehill.com/

Редакторы авторитетного американского издания Washington Post обратились к руководству США с призывом изменить политику в отношении Украины, заявляя, что нынешний курс может иметь крайне негативные последствия.

Об этом говорится в редакционной статье издания, опубликованной 1 декабря, передает Европравда.

Редакторы отмечают, что сегодня президент Зеленский столкнулся с решающими моментами - он пытается заключить новое соглашение с МВФ, а также планирует встречу с президентом РФ и лидерами Франции и Германии 9 декабря в Париже.

"В течение многих лет политикой Соединенных Штатов было решительно поддерживать Украину в такие моменты - не только для поддержки демократии, которая борется, но и для продвижения стратегических интересов США, таких как сдерживание роSSийской агрессии в Европе. Однако хаос, который президент Трамп внес в отношения между США и Украиной, фактически создал дипломатический вакуум", - говорится в статье издания.

"Практически каждый высокопоставленный чиновник, работавший над отношениями в последние два года, подал в отставку или давал показания в ходе расследования об импичменте и был раскритикован президентом", - объясняют редакторы свою позицию.

Они подчеркнули, что Зеленского до сих пор не пригласили в Белый дом на встречу, о которой Трамп говорил во время попыток получить политические выгоды от Украины.

Кроме того, Трамп продолжает повторять ложные обвинения о роли Украины на выборах 2016 года - даже после того, как ему сообщили, что за этими слухами стоят роSSийские спецслужбы.

"Все это значительно ослабляет позицию господина Зеленского, особенно на фоне того, что он планирует встречу с Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последние двое, вероятно, будут давить на украинцев, чтобы они пошли на уступки роSSийскому правителю - ведь такое соглашение позволит им восстановить европейские отношения с Россией ", - говорится в статье.

Редакторы Washington Post призвали членов Конгресса оказать давление на Трампа и госсекретаря Помпео, чтобы те оживили поддержку Украины, а Государственный департамент - назначить нового высокопоставленного чиновника, который бы представлял Соединенные Штаты на мирных переговорах.

"Сам мистер Помпео должен быть вовлеченным. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продемонстрировали свою приверженность независимости Украины. В противном случае ущерб, нанесенный мистером Трампом, только усилится", - резюмировали в Washington Post.

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