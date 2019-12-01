В СНБО объяснили увольнение Кривоноса с двух должностей

Кривонос остается заместителем секретаря ведомства.

В СНБО объяснили увольнение Кривоноса с двух должностей
Сергей Кривонос
Фото: president.gov.ua

В Совете национальной безопасности и обороны объяснили увольнение Сергея Кривоноса.

На сайте ведомства говорится, что Кривонос был уволен президентом с межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства и межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля в связи с перераспределением функциональных обязанностей.

"Его вывод из состава ряда межведомственных комиссий и групп связан с перераспределением функциональных обязанностей, и является рабочим процессом, который не имеет никакой политической составляющей", - говорится в заявлении.

В СНБО подчеркнули, что Кривонос остается на должности заместителя секретаря ведомства, а также добавили, что при необходимости его могут вернуть в распоряжение Министерства обороны.

"Кривонос является прикомандированным к аппарату СНБО из Министерства обороны, и может быть возвращен в распоряжение министра обороны в соответствии поставленными задачами", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский уволил Кривоноса из состава двух комиссий 29 ноября.

Кривонос был назначен главой комиссии указом президента Поьрошенко от 9 апреля. 12 марта Порошенко официально представил Кривоноса как заместителя секретаря СНБО. Новоназначеннный замсекретаря СНБО пообещал наказать "крыс, ворующих у армии".

Сергей Кривонос был кандидатом в президенты, но снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.

Совет национальной безопасности и обороны 2 ноября решил распустить Межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса, которую с момента создания в 2015 году возглавляли два человека - Олег Гладковский и Юрий Бровченко. Оба сейчас являются фигурантами громких уголовных дел.

В двухнедельный срок Кабмин был должен решить вопрос о создании новой комиссии.

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