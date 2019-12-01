В Украине стартовала пробная электронная перепись населения

В Украине в ночь на 1 декабря стартовала пробная перепись населения. Госслужба статистики обнародовала подробную видео инструкцию по прохождению переписи в интернете.

Перепись будет проводиться в Киевской области: в части Оболонского района и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области.

Опрос в онлайн-режиме продлится 10 дней.

Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря - жители этих же районов должны предоставить ответы писцу, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

Напомним, в Кабмине придумали алгоритм для электронной переписи населения. За основу возьмут данные мобильных операторов.

Директор Института демографии Элла Либанова раскритиковала эту идею. Она считает, что электронную перепись может не признать международное сообщество.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине была проведена в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн. человек.

Правительство планировало Всеукраинскую перепись населения на 2011 год. Впоследствии она была перенесена сначала на 2012, потом на 2013, затем на 2014, после чего на 2016-й год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.

В бюджет сначала заложили 3,4 млрд гривен, но потом сумму снизили до 1,1 млрд гривен.