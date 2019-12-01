В Николаеве напали на журналиста местного сайта

Ему брызнули в глаза неизвестным веществом и нанесли удары в лицо.

В Николаеве напали на журналиста местного сайта
Александр Влащенко после нападения
Фото: https://novosti-n.org/

В Николаеве напали на журналиста местного интернет-издания "Новости-N" Александра Влащенко.

Как рассказали в полиции, нападение произошло вечером в субботу, 30 ноября, на улице Садовой.

"Поступило сообщение от корреспондента одного из местных изданий о том, что возле дома по улице Садовой неизвестный брызнул ему в глаза веществом и нанес несколько ударов в лицо, после чего скрылся", - говорится в сообщении.

Сколько было нападавших пострадавший не помнит. Деньги и вещи журналиста не пропали, отмечает сайт "Новости-N".

"У Александра хватило сил подняться в квартиру, откуда его близкие позвонили в полицию и скорую помощь. Врач прибывшей бригады "скорой" диагностировал поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Травма, по словам врача, требует хирургического вмешательства", - сообщает издание.

Сейчас журналист находится в больнице.

Предварительно, следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Издание отмечает, что это не первое нападение на Влащенко.

В октябре 2012 года на него было совершено разбойное нападение, в результате которого он получил пулевое ранение в голову из пневматического пистолета. Пулю до сих пор так и не извлекли — она застряла глубоко в ткани головного мозга. Тогда милиция сумела найти нападавших, они были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

В сентябре 2014 года Влащенко был похищен неизвестными. Ему надели на голову мешок, силой затолкали в машину и вывезли за город. Там его удерживали около 5 часов, допрашивали, угрожали убийством. По данному факту было написано заявление в правоохранительные органы, однако нападавших так и не нашли.

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