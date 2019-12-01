Антикоррупционный суд отказался от дела "бриллиантовых прокуроров"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 22 ноября вернула дело "диамантовых прокуроров" Александра Корнийца и Владимира Шапакина на рассмотрение в Голосеевский районный суд Киева .

Об этом пишет "Судебный репортер" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Дело три года рассматривалось в Голосеевском райсуде, но в конце сентября он решил передать материалы в новосозданный ВАКС.

В июле 2015 года, на момент возможного совершения преступления, НАБУ еще не осуществляло свои функции и дело расследовала Генпрокуратура. Однако суд принял во внимание, что прокуроры Владимир Шапакин и Александр Корниец находились на высоких должностях в органах прокуратуры, а сумма инкриминируемой им неправомерной выгоды превышает 500 прожиточных минимумов.

После возвращения в Голосеевский суд обвинительный акт начнут рассматривать заново.

Согласно материалам уголовного дела, в 2015 году гражданин Рак передал $150 тыс. долларов Валерию Гибаленко, который был знаком с "бриллиантовыми прокурорами" - тогдашним заместителем прокурора Киевской области Александром Корнийцем и первым замначальника Главного следственного управления ГПУ Владимиром Шапакиным.

Рак был одним из неофициальных совладельцев компании "Гидроекоресурс", занимавшейся восстановлением водоемов. В 2015 году предприятие проводило расчистку водоема "Погребский старик" в Киевской области. Предпринимателям инкриминировали, что под предлогом расчистки они незаконно добывали песок. В дальнейшем при закрытии этого дела "бриллиантовые прокуроры" якобы требовали деньги.