Гончарук сделал прививку от дифтерии
Премьер призвал украинцев последовать его примеру.
Премьер-министр Алексей Гончарук и призвал украинцев вовремя вакцинироваться.
Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.
Глава правительства подчеркнул: согласно программе деятельности Кабмина, через пять лет 95% украинцев должны быть вакцинированы.
"Своевременная вакцинация - это вопрос коллективной безопасности людей, ведь когда девять из десяти человек сделали прививку, вероятность заболеть - значительно меньше", - отметил он.
По словам премьер-министра, вакцин в Украине хватит на всех, ведь их третий год подряд централизованно закупают за государственные деньги при помощи международного фонда ЮНИСЕФ.
Сейчас есть другая проблема - плохое состояние "холодильников", в которых хранятся вакцины, отметил Гончарук. В некоторых больницах используют оборудование, которому уже более 30 лет - около 20% холодильного оборудования закупили еще до 2000 года.
На селекторном совещании по вопросам здравоохранения глава правительства поручил главам ОГА провести аудит условий и надлежащего состояния хранения вакцин в своих областях и отчитаться о результатах Министерству здравоохранения.
Также Гончарук поручил всем руководителям облгосадминистраций начать широкую информационную кампанию о пользе вакцинации и рисках распространения инфекционных болезней из-за низкого уровня вакцинации среди населения.
В конце октября глава Рады Дмитрий Разумков и депутаты от "Слуги народа" публично вакцинировались на рабочем месте.
1 ноября сделал прививку от дифтерии и подписал декларацию с семейным врачом лидер партии 2Голос" Святослав Вакарчук.
Мэр Киева Виталий Кличко сделал прививку против дифтерии и столбняка еще в августе.
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