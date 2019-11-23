СМИ назвали восьмерых сотрудников ГРУ, пытавшихся отравить "Новичком" болгарского бизнесмена

Покушение произошло весной 2015 года.

СМИ назвали восьмерых сотрудников ГРУ, пытавшихся отравить
Фото: theins.ru

Восемь офицеров ГРУ РФ могут быть причастны к попытке отравления болгарского оружейника Емельяна Гебрева с помощью яда "Новичок" в апреле 2015 года.

Об этом говорится в расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel.

Владелец оружейной компании "Емко" Емельяна Гебрев в апреле 2015 года попал в больницу после потери сознания на приеме в Софии. Примерно в это же время его взрослый сын и бизнес-партнер тоже внезапно заболели. Все трое были госпитализированы с симптомами тяжелого отравления. Было установлено, что Гебрева пытались убить "Новичком" - тем же отравляющим веществом, которое использовали при попытке убийства шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

По данным участников расследования, во время предполагаемого отравления бизнесмена Гебрева в Болгарии находился генерал-майор Денис Сергеев (псевдоним - "Сергей Федотов"). Он также считается руководителем оперативной группы, которая пыталась убить Скрипаля.

Всего в операции, судя по всему, принимали участие еще не менее семи сотрудников ГРУ: Сергей Лютенко ("Сергей Павлов"), Петр Борисов ("Георгий Горшков"), Иван Терентьев ("Иван Лебедев"), Николай Ежов ("Николай Кононихин"), Алексей Калинин ("Алексей Никитин"), Данил Капралов ("Данил Степанов") и Владимир Моисеев ("Владимир Попов"). Последний может также быть ключевым организатором неудавшегося государственного переворота в Черногории.

Участники расследования установили реальные имена офицеров ГРУ с помощью данных их заграничных паспортов, а также сравнивая фотографии в роSSийских базах данных со снимками, которые те делали, подавая документы на шенгенскую визу.

Ежов (Кононихин) и Капралов (Степанов)
Ежов (Кононихин) и Капралов (Степанов)
Лютенко (Павлов) и Сергеев (Федотов)
Лютенко (Павлов) и Сергеев (Федотов)

Первый раз группа попеременно находилась в Болгарии с 15 по 11 марта, второй раз - непосредственно во время отравления. Сергеев, Лютенко и Борисов прибыли 24 апреля и улетели в день покушения - 28 апреля.

Третий раз Сергеев с двумя оперативниками находился в Болгарии в конце мая. В это время Гебреву снова стало хуже и он опять попал в больницу.

Причина отравления Гебрева пока она точно не ясна даже для самой жертвы. Компания Гебрева занимается экспортом вооружений, но не в таких масштабах, чтобы это могло стать большой проблемой для Кремля. Он утверждает, что ни прямо, ни косвенно не поставлял оружие в Украину после начала конфликта с Россией в 2014 году.

По одной из версий, Гебрев стал мишенью ГРУ в результате провокации, заставившей Кремль подумать, что он продавал оружие американским союзникам в Сирии.

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