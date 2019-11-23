Хомчак пообещал уволить виновных в гибели саперов в Балаклее

"Многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил".

Хомчак пообещал уволить виновных в гибели саперов в Балаклее
Фото: facebook.com/generalpoltorak

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак пообещал наказать виновных в гибели саперов в Балаклее.

"Это был первый случай в Вооруженных силах, когда во время инцидента на складах боеприпасов погибли военные саперы. Хочу выразить соболезнования семьям людей, которые потеряли жизнь. Расследование этой трагедии в Балаклее сейчас продолжается", - сказал Хомчак в интервью "Укринформу".

Он уверен, что события в Балаклее связаны с халатностью и не имеют ничего общего с подрывами военных арсеналов, которые происходили в предыдущие годы.

"Я участвовал в расследовании по всем тем арсеналах в качестве тогда главного инспектора Вооруженных Сил, поэтому могу эти события сравнивать. Здесь был случай халатности тех, кто должен был контролировать и организовывать эту работу. Поэтому, когда завершится расследование, гарантирую, многие лишатся своих должностей, а возможно, и уйдут из Вооруженных сил из-за того, что они это допустили. Я никому не стану прощать таких случаев, потому что безнаказанность - она порождает только больший беспорядок и опасность" - сказал начальник Генштба.

Напомним, днем 15 ноября в Балаклее из-за взрывов на Центральной артиллерийской базе в Балаклее погибли двое саперов, а еще пятеро военных получили ранения. Через два дня умер еще один из раненых.

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