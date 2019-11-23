Спикер Госдепа: США помнят о жертвах Голодомора и поддерживают Украину

"В своей коварной кампании РоSSия недооценивает стойкость украинцев".

Спикер Госдепа: США помнят о жертвах Голодомора и поддерживают Украину
Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

Спикер Государственного департамента Морган Ортегус выступила с обращение в связи с 86-й годовщиной Голодомора в Украине.

"В ноябре этого года мы вспоминаем и чтим память миллионов украинцев, которые погибли 86 лет назад во время Голодомора, ужасного голода, созданного варварской политикой сталинского режима. Путем умышленного захвата украинской земли и урожая и принудительной коллективизации Советский Союз создал массовый голод, гибель и чрезвычайные человеческие страдания", - говорится в заявлении.

.@StateDeptSpox: Ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, які загинули вісімдесят шість років тому під час Голодомору. Ми разом з усім світом пам’ятаємо про невинні жертви часів Голодомору, і запевняємо у своїй підтримці демократичної, заможної та суверенної України. pic.twitter.com/tN2b8p9IWM

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019

В Госдепартаменте отмечают, что Голодомор - одно из самых жестоких событий 20 века, но он не сломил дух украинского народа.

"И теперь на Украину снова напали. Оккупация Крыма Россией и ее нынешняя агрессия на востоке Украины привели к гибели около 13 тысяч человек. Москва к тому же пытается манипулировать и уничтожить стремления народа Украины. Но в своей коварной кампании РоSSия недооценивает стойкость украинцев и не учитывает их стремление к лучшему будущему. Эта кампания обречена на провал", - сказала Ортегус.

В связи с этим Государственный департамент от имени США выражает поддержку Украине в пределах международно признанных границ, то есть с Крымом и оккупированными районами Донецкой и Луганской областей.

Напомним, что в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида. Это прописано в первой статье закона "О Голодоморе 1932-1933 годов".

Закон стал политико-правовой основой для проведения масштабного официального расследования преступления геноцида в Украине в 1932-1933 годах. В ходе следствия было доказано намерение руководства Советского Союза уничтожить часть украинской нации.

В 2010 году украинский суд назвал виновными в Голодоморе Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Косиора, Чубаря и Хатаевича.

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