Зеленский: украинцы никогда не смогут простить Голодомор
"Есть две вещи, которые мы никогда не сможем. Не сможем это забыть, не сможем это простить".
Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы никогда не смогут простить Голодомор, устроенный в 1932-1933 годах советским тоталитарным режимом.
Об этом он сказал во время церемонии почтения памяти жертв Голодомора в Киеве.
"В нашей истории есть страницы, которые очень больно вспоминать, но которые невозможно забыть. Преступления, доказывающие, что жестокость и циничность не имеют границ. Беды, которые нормальный человек не пожелает даже врагу. Трагедии настолько большие, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать тот боль, которую пережили украинцы", - сказал во время выступления президент Украины.
"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора - преступления геноцида, который устроил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины. Можно нескончаемо долго говорить о причинах и катастрофических последствиях этой трагедии. Об этом написаны десятки книг и снят не один фильм. Но огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни разуму, ни сердцу ответа на простой вопрос: за что? Как вообще может появится мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю кроху хлеба, а с ним - последнюю кроху надежды.
Президент подчеркнул, что в результате Голодомора погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во Второй мировой войне.
"Есть две вещи, которые мы никогда не сможем. Не сможем это забыть, не сможем это простить", - сказал Зеленский.
В конце выступления президент Украины объявил всеукраинскую минуту молчания в память о погибших.
Напомним, что в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида. Это прописано в первой статье закона "О Голодоморе 1932-1933 годов".
Закон стал политико-правовой основой для проведения масштабного официального расследования преступления геноцида в Украине в 1932-1933 годах. В ходе следствия было доказано намерение руководства Советского Союза уничтожить часть украинской нации.
В 2010 году украинский суд назвал виновными в Голодоморе Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Косиора, Чубаря и Хатаевича.