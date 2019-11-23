Зеленский: украинцы никогда не смогут простить Голодомор

"Есть две вещи, которые мы никогда не сможем. Не сможем это забыть, не сможем это простить".

Зеленский: украинцы никогда не смогут простить Голодомор
Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский считает, что украинцы никогда не смогут простить Голодомор, устроенный в 1932-1933 годах советским тоталитарным режимом.

Об этом он сказал во время церемонии почтения памяти жертв Голодомора в Киеве.

"В нашей истории есть страницы, которые очень больно вспоминать, но которые невозможно забыть. Преступления, доказывающие, что жестокость и циничность не имеют границ. Беды, которые нормальный человек не пожелает даже врагу. Трагедии настолько большие, что человечество еще не придумало слов, чтобы описать тот боль, которую пережили украинцы", - сказал во время выступления президент Украины.

"Сегодня мы чтим память жертв Голодомора - преступления геноцида, который устроил тоталитарный сталинский режим против нашего народа, против народа Украины. Можно нескончаемо долго говорить о причинах и катастрофических последствиях этой трагедии. Об этом написаны десятки книг и снят не один фильм. Но огромный объем фактов и доказательств все равно не дает ни разуму, ни сердцу ответа на простой вопрос: за что? Как вообще может появится мысль уничтожить целый народ? Как можно забрать у людей последнюю кроху хлеба, а с ним - последнюю кроху надежды.

Президент подчеркнул, что в результате Голодомора погибли от 4 до 8 млн украинцев, что сопоставимо с потерями во Второй мировой войне.

"Есть две вещи, которые мы никогда не сможем. Не сможем это забыть, не сможем это простить", - сказал Зеленский.

В конце выступления президент Украины объявил всеукраинскую минуту молчания в память о погибших.

Напомним, что в 2006 году Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида. Это прописано в первой статье закона "О Голодоморе 1932-1933 годов".

Закон стал политико-правовой основой для проведения масштабного официального расследования преступления геноцида в Украине в 1932-1933 годах. В ходе следствия было доказано намерение руководства Советского Союза уничтожить часть украинской нации.

В 2010 году украинский суд назвал виновными в Голодоморе Сталина, Молотова, Кагановича, Постышева, Косиора, Чубаря и Хатаевича.

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