В оккупированному Симферополе провели панахиду в память о жертвах Голодомора

Литургию отслужил архиепископ ПЦУ Климентий.

В оккупированному Симферополе провели панахиду в память о жертвах Голодомора
Архиепископ Климент
Фото: ru.krymr.com

В кафедральном соборе Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе провели траурную панихиду по погибшим во время Голодомора в Украине 1932-1933 годов. Об этом сообщил архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент, передает сайт "Крым.Реалии".

"В те годы, с одной стороны уничтожили нашу нацию, а с другой – укрепили, потому что память про те события не дает нам погибнуть как нация, как государство сегодня", – сказал архиепископ Климент.

По его словам, "очень важно помнить к чему приводит безбожная власть, цель которой только всемирная власть".

Сегодня Украина отмечает День памяти жертв голодоморов, который приходится на четвертую субботу ноября.

Ранее Климент сообщал, что власти Крыма требуют "освободить помещения" Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе.

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