МВФ продолжит обсуждение новой программы для Украины

Руководитель миссии назвал "плодотворным" диалог с украинской властью во время визита в Киев.

МВФ продолжит обсуждение новой программы для Украины
Фото: https://www.kmu.gov.ua/

Международный валютный фонд продолжит обсуждение новой программы для Украины на следующей неделе. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине со ссылкой на заявление руководителя миссии Рона фон Родена, передает Укринформ.

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ. Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся следующими недели", - говорится в сообщении.

По словам руководителя миссии МВФ, команда специалистов провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.

"Миссия МВФ отдала должное существенном прогрессе, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что миссия МВФ покинула Украину без достижения договоренностей по новой программе.

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