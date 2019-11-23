МВФ продолжит обсуждение новой программы для Украины

Руководитель миссии назвал "плодотворным" диалог с украинской властью во время визита в Киев.

Международный валютный фонд продолжит обсуждение новой программы для Украины на следующей неделе. Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине со ссылкой на заявление руководителя миссии Рона фон Родена, передает Укринформ.

"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях о реформах, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ . Среди таких шагов - меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, так же как и реформы, направленные на улучшение бизнес-среды, усиление верховенства права и наращивание экономического роста. Дискуссии продлятся следующими недели", - говорится в сообщении.

По словам руководителя миссии МВФ , команда специалистов провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.

"Миссия МВФ отдала должное существенном прогрессе, который был достигнут в последние несколько месяцев на пути развития реформ и соблюдения взвешенной экономической политики", - отмечается в сообщении.