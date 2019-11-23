Министр инфраструктуры инициировал отставку своего зама из-за ее переписки с пранкером

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что будет просить Кабинет министров уволить заместителя министра Александру Клитину из-за ее переписки с пранкером.

"Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции. Поэтому я считаю необходимым вынести на следующее заседание правительства представление о ее отставке от своего имени", - говорится в фейсбуке Криклия.

"Заместители министра также занимают политические должности. Это значит, что если ты считаешь, что министра, в команде которого работаешь, ничего не интересует кроме того с чем мы боремся, цитирую: «которого, видимо интересует только заработок», ты, как заместитель министра, должен сообщить правоохранительным органами все известные факты для дальнейшего расследования и подать в отставку из-за категорического несогласия с такими вещами. Собственно, так я и предложил сделать Александре Клитиной. Она категорически отказалась и сказала, что не видит предпосылок для увольнения", - заявил Криклий.

"Также я крайне недоволен отсутствием понимания между Александрой и командой Министерства инфраструктуры, и, к сожалению это были неединичные случаи. Изначально я каждому из заместителей озвучивал свою решительную позицию, что они должны заслужить доверие и поддержку в коллективе демонстрируя лидерские качества. Александре лидерства хватило, а доверие последним поступком потеряно", - добавил министр.

В это же время Клитина дала пресс-конференцию, в которой подтвердила, что не собирается в отставку.

"Все эти грязные статьи и клевета - расплата за мою публичную позицию. И я хочу передать заказчикам, что я не собираюсь идти в отставку, что я буду и дальше работать и бороться за внедрение европейских принципов в транспортной сфере", - сказала она.

Переписку с пранкером Клитина назвала "нечестными инсуниациями" и отказалась ее комментировать.

Она также заявила, что говорила по этому поводу с Криклием, и тот ее "поддержал".

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова".

Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".