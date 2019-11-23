Министр инфраструктуры инициировал отставку своего зама из-за ее переписки с пранкером

"Александре лидерства хватило, а доверие последним поступком потеряно".

Министр инфраструктуры инициировал отставку своего зама из-за ее переписки с пранкером
Фото: mtu.gov.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что будет просить Кабинет министров уволить заместителя министра Александру Клитину из-за ее переписки с пранкером.

"Александра Клитина отказалась уходить в отставку в духе европейской политической традиции. Поэтому я считаю необходимым вынести на следующее заседание правительства представление о ее отставке от своего имени", - говорится в фейсбуке Криклия.

"Заместители министра также занимают политические должности. Это значит, что если ты считаешь, что министра, в команде которого работаешь, ничего не интересует кроме того с чем мы боремся, цитирую: «которого, видимо интересует только заработок», ты, как заместитель министра, должен сообщить правоохранительным органами все известные факты для дальнейшего расследования и подать в отставку из-за категорического несогласия с такими вещами. Собственно, так я и предложил сделать Александре Клитиной. Она категорически отказалась и сказала, что не видит предпосылок для увольнения", - заявил Криклий.

"Также я крайне недоволен отсутствием понимания между Александрой и командой Министерства инфраструктуры, и, к сожалению это были неединичные случаи. Изначально я каждому из заместителей озвучивал свою решительную позицию, что они должны заслужить доверие и поддержку в коллективе демонстрируя лидерские качества. Александре лидерства хватило, а доверие последним поступком потеряно", - добавил министр.

В это же время Клитина дала пресс-конференцию, в которой подтвердила, что не собирается в отставку.

"Все эти грязные статьи и клевета - расплата за мою публичную позицию. И я хочу передать заказчикам, что я не собираюсь идти в отставку, что я буду и дальше работать и бороться за внедрение европейских принципов в транспортной сфере", - сказала она.

Переписку с пранкером Клитина назвала "нечестными инсуниациями" и отказалась ее комментировать.

Она также заявила, что говорила по этому поводу с Криклием, и тот ее "поддержал".

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова".

Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Гуайдо призвал венесуэльцев к новой волне протестов против МадуроГуайдо призвал венесуэльцев к новой волне протестов против Мадуро
Адвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию РадыАдвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию Рады
Президент Милана на 6 лет может сесть в тюрьмуПрезидент Милана на 6 лет может сесть в тюрьму
Умер военный, пострадавший во время взрыва в БалаклееУмер военный, пострадавший во время взрыва в Балаклее
Блок рекламы


Похожие новости
Министр инфраструктуры заявил о падении доверия к своему заму из-за ее переписки с пранкеромМинистр инфраструктуры заявил о падении доверия к своему заму из-за ее переписки с пранкером
Кабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона во Львовской областиКабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона во Львовской области
Зеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверийЗеленский пришел на встречу с премьером Чехии небритым из-за суеверий
Портнов ходил в Офис президента из-за ситуации с журналистами "Радио Свобода"Портнов ходил в Офис президента из-за ситуации с журналистами "Радио Свобода"
Министр обороны расценил возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибуналаМинистр обороны расценил возвращение Россией судов как выполнение решения Морского трибунала
ТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезонаТЭЦ в Новояворовске и Новом Раздоле взяли под охрану из-за срыва отопительного сезона
Министром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиковМинистром обороны Молдовы стал сторонник донбасских боевиков
В Польше приняло присягу новое правительство с прежними премьером и большинством министровВ Польше приняло присягу новое правительство с прежними премьером и большинством министров
Кабмин утвердил своего нового представителя в РадеКабмин утвердил своего нового представителя в Раде
Антикоррупционный суд арестовал экс-замминистра культуры Лесничую с залогом 576 тыс. гривенАнтикоррупционный суд арестовал экс-замминистра культуры Лесничую с залогом 576 тыс. гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости