На закупку лекарств в бюджете заложено почти 10 миллиардов,- Минздрав

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что на закупку лекарств в госбюджете 2020 заложено 9 млрд 770 млн гривен. Об этом она сказала во время пресс-конференции в Житомире, передает "Укринформ".

"В следующем году в бюджете 9 млрд 770 млн гривен выделено на централизованную закупку лекарств. В этом году это было 6,6 млрд. Это значительное увеличение для того, чтобы мы имели возможность закупить лекарства в соответствии с заявками регионов. На большинство тяжелых заболеваний мы можем закупить 100% от необходимости", - заявила Скалецкая.

В следующем году возможность закупки лекарств будет расширена благодаря центральной закупочной организации. Она будет предоставлять услуги и для центральных закупочных программ, и для больниц.

Кроме того, в 2020 году программу "Доступные лекарства" расширят и вдвое увеличат сумму на ее финансирование.

"В 2020 году расширится программа «Доступные лекарства», в финансовом плане ее сумма увеличена вдвое, а также с 1 апреля в перечень будут включены инсулины. В регионах есть недостаток средств на приобретение инсулинов, а в следующем году ее не будет", - отметила глава Минздрава.

Скалецкая добавила, что через три-пять лет инструменты по доступным лекарствам реимбурсации (процесс, при помощи которого система здравоохранения влияет на доступность лекарств и медуслуг) и снижение цен будут способствовать минимизации расходов пациентов.

"Чем больше мы сможем утверждать клинические руководства, тем меньше будет необоснованных расходов на лекарства пациентами", - резюмировала Скалецкая.

Напомним, 15 ноября Зоряна Скалецкая сообщала, что Кабмин выделит 700 млн грн на погашение долгов по зарплате медработникам. Министр выразила надежду, что проблема задолженности по зарплатам медработников в этом году будет в последний раз.