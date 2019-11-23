Христя Фриланд стала заместителем Трюдо

Она также возглавила новое министерство в правительстве Канады.

Христя Фриланд стала заместителем Трюдо
Христя Фриланд
Фото: liberal.ca

Христя Фриланд, которая занимала пост министра иностранных дел Канады, назначена заместителем премьер-министра и министром межправительственных дел этой страны.

Об этом сообщается на сайте премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Ранее сообщалось, что Фриланд может возглавить новое министерство межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны.

Фриланд стала десятым заместителем премьер-министра в истории Канады и первым с 2006 года. В составе прошлого правительства Трюдо не было такой должности.

В новом правительстве Канады министром иностранных дел вместо Христи Фриланд, которая занимала эту должность с 2017 по 2019 год, назначен член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань.

Христе Фриланд 51 год. Впервые ее избрали членом парламента в Торонто-центре в июле 2013 года. В октябре 2015 она стала членом парламента в Университете Розедейл, а в октябре 2019 года была переизбрана.

С 2015 по 2017 год Фриланд занимала должность министра международной торговли Канады, контролируя успешные переговоры относительно соглашения Канады о свободной торговле с Европейским союзом CETA.

Христя Фриланд получила образование в Гарвардском и оксфордском университетах, владеет русским, украинским, итальянским, французским и английским языками. С мужем и тремя детьми живет в Торонто. Родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Гуайдо призвал венесуэльцев к новой волне протестов против МадуроГуайдо призвал венесуэльцев к новой волне протестов против Мадуро
Адвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию РадыАдвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию Рады
Президент Милана на 6 лет может сесть в тюрьмуПрезидент Милана на 6 лет может сесть в тюрьму
Умер военный, пострадавший во время взрыва в БалаклееУмер военный, пострадавший во время взрыва в Балаклее
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский пригласил Трюдо в УкраинуЗеленский пригласил Трюдо в Украину
Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"Найем стал заместителем гендиректора "Укроборонпрома"
Одноклассник нардепа Тищенко стал заместителем главы одного из районов КиеваОдноклассник нардепа Тищенко стал заместителем главы одного из районов Киева
Залищук стала советником Гончарука по вопросам внешней политикиЗалищук стала советником Гончарука по вопросам внешней политики
Координатор "КрымSOS" Тамила Ташева стала заместителем постпреда Зеленского в КрымуКоординатор "КрымSOS" Тамила Ташева стала заместителем постпреда Зеленского в Крыму
На выборах в Канаде побеждает партия ТрюдоНа выборах в Канаде побеждает партия Трюдо
Экс-нардеп от БПП стала врио главы обновленного НАПКЭкс-нардеп от БПП стала врио главы обновленного НАПК
Экс-вице-спикер Сыроид стала лидером "Самопощи"Экс-вице-спикер Сыроид стала лидером "Самопощи"
Совладелец одесского фармзавода "Интерхим" стал заместителем министра здравоохраненияСовладелец одесского фармзавода "Интерхим" стал заместителем министра здравоохранения
Виктор Трепак назначен заместителем генерального прокурораВиктор Трепак назначен заместителем генерального прокурора
Последние новости
Подгружаем последние новости