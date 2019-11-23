Христя Фриланд стала заместителем Трюдо

Она также возглавила новое министерство в правительстве Канады.

Христя Фриланд, которая занимала пост министра иностранных дел Канады, назначена заместителем премьер-министра и министром межправительственных дел этой страны.

Об этом сообщается на сайте премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Ранее сообщалось, что Фриланд может возглавить новое министерство межправительственных дел Канады, которое будет заниматься решением внутренних проблем страны.

Фриланд стала десятым заместителем премьер-министра в истории Канады и первым с 2006 года. В составе прошлого правительства Трюдо не было такой должности.

В новом правительстве Канады министром иностранных дел вместо Христи Фриланд, которая занимала эту должность с 2017 по 2019 год, назначен член канадского парламента Франсуа-Филипп Шампань.

Христе Фриланд 51 год. Впервые ее избрали членом парламента в Торонто-центре в июле 2013 года. В октябре 2015 она стала членом парламента в Университете Розедейл, а в октябре 2019 года была переизбрана.

С 2015 по 2017 год Фриланд занимала должность министра международной торговли Канады, контролируя успешные переговоры относительно соглашения Канады о свободной торговле с Европейским союзом CETA.

Христя Фриланд получила образование в Гарвардском и оксфордском университетах, владеет русским, украинским, итальянским, французским и английским языками. С мужем и тремя детьми живет в Торонто. Родилась в канадском городе Пис-Ривер в провинции Альберта. Ее мать, Галина Хомяк-Фриланд, украинка по происхождению.