Министр инфраструктуры заявил о падении доверия к своему заму из-за ее переписки с пранкером

"Это мы это обсудим, когда Александра вернется из командировки".

Министр инфраструктуры заявил о падении доверия к своему заму из-за ее переписки с пранкером
Фото: mtu.gov.ua

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о падения доверия к своему заместителю Александре Клитиной из-за ее переписки с анонимным пранкером.

Об этом он сказал в комментарии журналистам перед заседанием правительства в среду.

"Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это похвально, но не в такой способ. Но это мы это обсудим с ней, когда Александра вернется из командировки, потому что, конечно, доверие к ней падает из-за таких вещей. Но это уже проблема моих отношений с ней", - сказал Криклий.

При этом он подчеркнул, что слова Клитиной о том, что в МИУ "что-то мутят с тендерами на локомотивы" является неправдой.

"Локомотивы последние покупались во времена Омеляна, когда с GE подписывали контракт... Сейчас рассматривается несколько вариантов по будущим контрактам. Это французы, снова американцы, но все они предлагают пока не очень интересное ценовое предложение", - сказал Криклий.

Напомним, что в переписке с заместителем министра инфраструктуры Александрой Клитиной анонимный пранкер спросил, сможет ли она "потянуть министерство", потому что "Владом не доволен Вова".

Клитина ответила, что смогла бы и раскритиковала министра Криклия за то, что он "приблизил к себе [госсекретаря МИУ] Галущака", который "еще китайский экспресс разворовывал при Яныке". Она также заявила, будто бы Криклий отодвинул ее от "Укрзализныци", так как "они что-то крутят-мутят с тендерами на локомотивы".

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
На КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человекаНа КПВВ "Станица Луганская" за выходные умерли два человека
Гуайдо призвал венесуэльцев к новой волне протестов против МадуроГуайдо призвал венесуэльцев к новой волне протестов против Мадуро
Адвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию РадыАдвокаты семей Героев Небесной сотни требуют от Зеленского созвать внеочередную сессию Рады
Президент Милана на 6 лет может сесть в тюрьмуПрезидент Милана на 6 лет может сесть в тюрьму
Умер военный, пострадавший во время взрыва в БалаклееУмер военный, пострадавший во время взрыва в Балаклее
Блок рекламы


Похожие новости
Министр инфраструктуры инициировал отставку своего зама из-за ее переписки с пранкеромМинистр инфраструктуры инициировал отставку своего зама из-за ее переписки с пранкером
ФСБ заявила, что не снимала унитазы с украинских кораблейФСБ заявила, что не снимала унитазы с украинских кораблей
Полиция заплатила миллион за опрос об уровне доверия к себеПолиция заплатила миллион за опрос об уровне доверия к себе
В Турции заявили о задержании топ-террориста ИГИЛ, причастного к теракту в РоSSииВ Турции заявили о задержании топ-террориста ИГИЛ, причастного к теракту в РоSSии
Садовый заявил, что у него нет 50 млн грн для залогаСадовый заявил, что у него нет 50 млн грн для залога
Кабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона во Львовской областиКабмин отстранил руководство АРМА из-за срыва отопительного сезона во Львовской области
Зеленский заявил, что за международные отношения отвечает он, а не КоломойскийЗеленский заявил, что за международные отношения отвечает он, а не Коломойский
ФСБ заявила о задержании украинского шпионаФСБ заявила о задержании украинского шпиона
В Минсоцполитики заявили о попытке рейдерского захвата Фонда соцстрахаВ Минсоцполитики заявили о попытке рейдерского захвата Фонда соцстраха
Пристайко заявил о готовности Украины к компромиссам на нормандской встречеПристайко заявил о готовности Украины к компромиссам на нормандской встрече
Последние новости
Подгружаем последние новости