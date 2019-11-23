Полиция заплатила миллион за опрос об уровне доверия к себе
Опрос проводил "Центр стратегического развития территорий".
Национальная полиция Украины 11 ноября оплатила ООО "Центр стратегического развития территорий" услуги по опросу общественного мнения стоимостью 998 тыс грн.
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро" и поисково-аналитической системе ".007".
В сентябре фирме по результатам тендера заказали опрос общественного мнения в оценке уровня доверия населения к полиции. До 18 октября она должна была разработать программу, методологию и маршрут опроса, составить, протестировать и напечатать анкеты, провести 15 тыс. личных интервью совершеннолетних лиц в областных центрах и Киеве. Результатом были промежуточный итогово-аналитический отчет по областям и Киеву и обобщенный отчет.
Анкета включала 79 вопросов. Исследование не охватывало временно оккупированных территорий, а также территории медицинских учреждений, воинских частей и уголовно-исполнительных учреждений.
Цена сделки по крайней мере вдвое ниже ожидаемой стоимости закупки в 2,24 млн грн.
Более дорогими конкурентами при очень активных торгах были ВОО "Передовые правовые инициативы", ООО "Форсервис ЮА Сейлз", ООО "Социологическая агентство "Фама", ОО "Центр "Социальный мониторинг", ГВУЗ "Университет банковского дела" и ООО "Инфо Сапиенс".
Учредителями "Центра стратегического развития территорий" из Мелитополя являются Сергей Левченко, Алексей Фокарди, Иван Жокин, Андрей Лось и Андрей Орлов. Фирма основала ГС "Ассоциация малого и среднего бизнеса Украины" совместно с ООО "ССК-Инжиниринг" Левченко, Фокарди, Жокина, Игоря Кастина, Владимира Корниенко и Екатерины Боровиковой.
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Политика
23.11.2019 11:14