Парнас даст показания о встрече конгрессмена-республиканца с Шокиным, - CNN

На встрече обсуждали возможность найти компрометирующую информацию о Байдене.

Парнас даст показания о встрече конгрессмена-республиканца с Шокиным, - CNN
Фото: Вадим Крутивус

Партнер личного адвоката президента Соединенных Штатов Лев Парнас даст публичные показания о встрече конгрессмена-республиканца Дэвида Нуньеса с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам адвоката Парнаса, его подзащитный хочет рассказать о том, как во время встречи в Вене Нуньес и Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене.

"Нуньес разговаривал с Шокиным о срочной необходимости расследования относительно Burisma, Джо Байдена и [его сына] Хантера, а также о любом украинском вмешательстве в выборы 2016 года", - рассказал адвокат Парнаса.

Он также добавил, что Парнас работал над тем, чтобы наладить контакты между Нуньесом и украинскими чиновниками, которые могли бы помочь с поиском компромата на Байдена и других членов Демократической партии.

Ранее CNN нашел доказательства 10 встреч Трампа с Парнасом и Фруманом, хотя президент публично заявил, что не знает их.

Напомним, 10 октября в США арестовали выходцев из бывшего СССР Парнаса и Фрумана, которые являются партнерами Руди Джулиани. Их обвинили в сговоре с целью привлечения средств бизнесмена из РоSSии на финансирование избирательной кампании президента США Дональда Трампа.

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