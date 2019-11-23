Парнас даст показания о встрече конгрессмена-республиканца с Шокиным, - CNN

Партнер личного адвоката президента Соединенных Штатов Лев Парнас даст публичные показания о встрече конгрессмена-республиканца Дэвида Нуньеса с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным. Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам адвоката Парнаса, его подзащитный хочет рассказать о том, как во время встречи в Вене Нуньес и Шокин обсуждали возможность найти компрометирующую информацию о бывшем вице-президенте США Джо Байдене.

"Нуньес разговаривал с Шокиным о срочной необходимости расследования относительно Burisma, Джо Байдена и [его сына] Хантера, а также о любом украинском вмешательстве в выборы 2016 года", - рассказал адвокат Парнаса.

Он также добавил, что Парнас работал над тем, чтобы наладить контакты между Нуньесом и украинскими чиновниками, которые могли бы помочь с поиском компромата на Байдена и других членов Демократической партии.

Ранее CNN нашел доказательства 10 встреч Трампа с Парнасом и Фруманом, хотя президент публично заявил, что не знает их.