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2019-11-17
На новом мосту в Станице Луганской установили перила
Завершение строительства близится к концу.
Фото: Луганская ОГА
Строительство моста в Станице Луганской вышло на финишную прямую.
В четверг там уже установили перила, говорится в фейсбуке Луганской обладминистрации. Работы ведут сотрудники ООО "Укртрансмост".
Фото: facebook.com/odalug
Фото: facebook.com/odalug
Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который был подорван в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход до недавнего времени был организован по временным деревянным лестницам и настилам.
В начале октября 2019 года его заменили на обходной настил, установленный на забетонированных лесах.
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