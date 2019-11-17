На новом мосту в Станице Луганской установили перила

Завершение строительства близится к концу.

Фото: Луганская ОГА

Строительство моста в Станице Луганской вышло на финишную прямую.

В четверг там уже установили перила, говорится в фейсбуке Луганской обладминистрации. Работы ведут сотрудники ООО "Укртрансмост".

Фото: facebook.com/odalug

Фото: facebook.com/odalug

Напомним, мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который был подорван в начале 2015 года, в настоящий момент невозможно. Пеший переход до недавнего времени был организован по временным деревянным лестницам и настилам.

В начале октября 2019 года его заменили на обходной настил, установленный на забетонированных лесах.

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