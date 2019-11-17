Жители роSSийского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"

"Трапезникова мы знать не знали. Человек грязной репутации, нас это возмутило".

Жители роSSийского города вышли на митинг против мэра из "ДНР"
Фото: riakalm.ru

Жители роSSийского города Элиста вышли на митинг за отставку мэра Дмитрия Трапезникова, ранее – одного из руководителей террористической организации "ДНР".

Инициаторы акции заявили, что в ней приняли участие около двух тысяч человек, пишет "МБХ медиа".

Основными требованиями акции были отстранение Трапезникова, изменение кадровой политики в целом, а также прямые выборы мэра. "Мы требуем прозрачности, Трапезникова мы знать не знали, нам привезли. Человек грязной репутации, нас это возмутило", - отметил один из инициаторов акции Бадма Бюрчиев.

Напомним, что кандидатуру Трапезникова как "антикризисного менеджера" для Элисты предложил глава Республики Калмыкия Бату Хасиков.

Уроженец Краснодара Дмитрий Трапезников в 1982 году переехал с семьей в Донецк. Работал там организатором массовых мероприятий, в 2005 возглавлял фан-клуб ФК "Шахтер" (менеджер по работе с фан-движениями). С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района города Донецка. С 2012 года и до начала боевых действий на Донбассе возглавлял торговый дом "Укоопвнешторг".

В 2014 перешел на сторону террористической организации "ДНР" и занимал различные должности в оккупационной администрации Донецка. С декабря 2014 года работал в "администрации" главаря "ДНР" Александра Захарченко, а в апреле 2016 года перешел в "совет министров ДНР".

В сентябре 2018 года около недели занимал должность главаря "ДНР" после убийства Захарченко.

Элиста расположена в пятистах километрах на юго-восток от Донецка. Это небольшой город с населением примерно 100 тысяч человек.

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