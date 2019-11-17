Президент Милана на 6 лет может сесть в тюрьму

Скарони подозревают в коррупции.

Президент Милана на 6 лет может сесть в тюрьму
Паоло Скарони
Фото: Википедия

Генеральная прокуратура Италии подозревает президента "Милана" Паоло Скарони в коррупции, сообщает isport.ua, со ссылкой на Reuters.

По информации источника, правоохранительные органы потребовали для функционера шесть лет и четыре месяца тюрьмы. Это произошло в рамках дела о предполагаемых взятках, выплаченных итальянской нефтегазовой компанией Eni, бывшим генеральным директором которой и являлся Скарони, в Алжире.

Отмечается, что функционер, который в настоящее время является действующим вице-президентом итальянского подразделения Банка Ротшильдов, дал взятку правительству Алжира, чтобы дочерняя фирма компании получила контракт на 8 млрд евро.

В свою очередь, юрист Скарони, Энрике де Кастельони, настаивает на том, что Паоло уже дважды был оправдан по этому делу. Защитная речь будет заслушана в суде 20 ноября.

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