Гуайдо призвал венесуэльцев к новой волне протестов против Мадуро
В Каракасе провели крупнейшую за полгода акцию.
Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал своих сторонников к новой волне протестов против главы государства Николаса Мадуро. Об этом он заявил, выступая на митинге у посольства Боливии в Каракасе в субботу, 16 ноября, передает DW.
"Каждый венесуэлец обязан вести бой, выходить на улицы, чтобы требовать соблюдения своих прав. Если мы останемся дома, мы проиграем", - заявил он, добавив, что акции протеста будут продолжаться.
"Сегодня, завтра, в понедельник - мы будем на улицах", - подчеркнул временный президент Венесуэлы, сославшись на пример Боливии, где после 18-ти дней протестов бывший президент Эво Моралес подал в отставку и покинул страну.
На антиправительственный митинг в Каракасе в субботу вышли около пяти тысяч сторонников Гуайдо. Это была крупнейшая акция с мая этого года, когда попытка снести Мадуро закончилась неудачей.
В то же время в другом районе Каракаса около сотни людей собрались на акцию в поддержку Мадуро и Моралеса. Николас Мадуро заявил, что не потерпит никаких попыток повторить "государственный переворот", который закончился бегством бывшего президента Боливии в Мексику.
Напомним, политический кризис в Венесуэле продолжается почти год. В январе глава парламента Хуан Гуайдо, представляющий оппозицию, объявил себя временным президентом. Около полусотни государств признали его в должности.
Легитимность главы Венесуэлы Николаса Мадуро, который пользуется поддержкой армии и силовых структур, признают, в частности, РоSSия, Китай и Куба.
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Политика
17.11.2019 23:31