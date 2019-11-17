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2019-11-17
Штаб ООС раскрыл потери боевиков за неделю
По данным разведки, 12 боевиков было уничтожено, еще 16 составили санитарные потери.
Фото: Агентство Крымские Новости
С 8 по 15 ноября потери роSSийских оккупантов на Донбассе составили 28 человек.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
По данным разведки, 12 боевиков было уничтожено, еще 16 составили санитарные потери.
В штабе отмечают, что военнослужащие Объединенных сил открывают огонь в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или действий вражеских ДРГ.
Ранее сообщалось, что 14 ноября на Донбассе погиб боец 14-ОМБР имени князя Романа Великого Юрий Хомик.
В течение текущих суток потерь среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.
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