Кабмин отменил ограничение на тарифы на отопление и горячую воду
В Минэнерго утверждают, что решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона.
Кабинет министров на заседании 15 ноября принял решение о признании утратившим силу постановления от 26 июня 2019 №560, которым устанавливался предельный тариф на отопление и горячее водоснабжение.
Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики и окружающей среды.
"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", - уверены в министерстве.
В Минэнерго утверждают, что с соответствующей просьбой к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины.
Отмененным постановлением №560 Кабмин Владимира Гройсмана установил предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета.
Также был установлен предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр при отсутствии полотенцесушителей.
По оценке правительства, средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составлял 1,8 тыс грн за Гкал, а ограничение тарифа в соответствии с отмененным постановлением привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года на сумму 7 млрд грн.
Напомним, в октябре премьер Алексей Гончарук обещал, что повышения тарифов в ближайшее время не будет.
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Политика
17.11.2019 00:21