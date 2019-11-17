Минкульт определился с кандидатом на должность языкового омбудсмена

Министерство культуры, молодежи и спорта внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом информирует пресс-служба Министерства информационной политики.

"МКМС предлагает на эту должность заведующую кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову", - говорится в сообщении.

Татьяна Монахова в 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.

Как сообщалось, в сентябре комиссия от секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека выбрала

кандидатом на должность омбудсмена по защите государственного языка бывшего народного депутата Тараса Креминя. Еще одного кандидата должно подать Министерство юстиции.

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотрен ч.2 ст.50 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Языкового омбудсмена должен будет назначить Кабинет министров Украины.

Его выберут из трех кандидатов, которых предоставят уполномоченный по правам человека, Минюст и Минкультуры.