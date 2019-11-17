Минкульт определился с кандидатом на должность языкового омбудсмена

Министерство внесло на рассмотрение правительства кандидатуру Татьяны Монаховой.

Минкульт определился с кандидатом на должность языкового омбудсмена
Татьяна Монахова
Фото: chmnu.edu.ua

Министерство культуры, молодежи и спорта внесло на рассмотрение Кабинета министров кандидатуру на должность уполномоченного по защите государственного языка.

Об этом информирует пресс-служба Министерства информационной политики.

"МКМС предлагает на эту должность заведующую кафедрой журналистики Черноморского национального университета имени Петра Могилы (Николаев) Татьяну Монахову", - говорится в сообщении.

Татьяна Монахова в 2002 году окончила Николаевский государственный педагогический университет им. Сухомлинского по специальности "Учитель украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы". В 2015 году защитила докторскую диссертацию на тему "Современные стратегии текстообразования в украинском языке" в Одесском национальном университете им. Мечникова.

Как сообщалось, в сентябре комиссия от секретариата уполномоченного Верховной рады по правам человека выбрала

кандидатом на должность омбудсмена по защите государственного языка бывшего народного депутата Тараса Креминя. Еще одного кандидата должно подать Министерство юстиции.

Должность уполномоченного по защите государственного языка предусмотрен ч.2 ст.50 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Языкового омбудсмена должен будет назначить Кабинет министров Украины.

Его выберут из трех кандидатов, которых предоставят уполномоченный по правам человека, Минюст и Минкультуры.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства"Слуга народа" отойдет от идеологии либертарианства
Арестованный в Крыму активист Приходько обратился к ЗеленскомуАрестованный в Крыму активист Приходько обратился к Зеленскому
Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"Бундестаг принял поправки к газовой директиве для "Северного потока-2"
Экс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в растрате 50 млн гривенЭкс-чиновника "Укрзализныци" подозревают в растрате 50 млн гривен
Комбриг 128-й бригады ранен вблизи ДокучаевскаКомбриг 128-й бригады ранен вблизи Докучаевска
Блок рекламы


Похожие новости
Минкультуры презентовало проект закона про медиаМинкультуры презентовало проект закона про медиа
Мазур уже вернулся к работе в Офис омбудсменаМазур уже вернулся к работе в Офис омбудсмена
Пристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по УкраинеПристайко считает, что нужно упразднить должность спецпредставителя США по Украине
Минкультуры проводит проверку в Музее истории Украины в КиевеМинкультуры проводит проверку в Музее истории Украины в Киеве
Соратника Порошенко вынудили покинуть должность главы Днепропетровской областиСоратника Порошенко вынудили покинуть должность главы Днепропетровской области
Апаршин выиграл конкурс на должность гендиректора оборонного директората при ОПАпаршин выиграл конкурс на должность гендиректора оборонного директората при ОП
Экс-мэр Варшавы вступил в должность бизнес-омбудсмена УкраиныЭкс-мэр Варшавы вступил в должность бизнес-омбудсмена Украины
Увольнение Ройтбурда с поста директора ОХМ было безосновательным, - МинкультУвольнение Ройтбурда с поста директора ОХМ было безосновательным, - Минкульт
Жена министра юстиции получила должность замглавы МинцифрыЖена министра юстиции получила должность замглавы Минцифры
Ткаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГАТкаченко подтвердил, что претендует на должность главы КГГА
Последние новости
Подгружаем последние новости