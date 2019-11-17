В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" (обновлено)

Ранее СМИ сообщили о его похищении.

В Киеве задержали главу "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

Член наблюдательного совета "Укрэксимбанка" Виктория Страховая опровергла информацию о его похищении.

"Никто не похищен. Подождите официального заявления правоохранительных органов", - написала она на странице в фейсбук.

По информации УНН, Гриценко задержали.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о его похищении.

Обновление 16:35. В Службе безопасности Украины подтвердили задержание главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская на странице в фейсбук.

"Задержание проходило исключительно в рамках действующего законодательства. В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания ", - написала Гитлянская.

По ее словам, Гриценко был задержан сотрудниками СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем).

Дело ведет Генеральная прокуратура.

Напомним, Александр Гриценко был назначен на пост председателя правления "Укрэксимбанка" наблюдательным советом финучреждения 1 августа 2014 года. Гриценко сменил на этом посту Виталия Белоуса, возглавлявшего "Укрэксимбанк" с начала 2013 года. Все полномочия он получил 15 августа 2014 года – бессрочно.