ГПУ отказалась сообщить, фигурирует ли Богдан в уголовных делах

По данным ведомства, информация относится к сведениям досудебного расследования и составляет тайну следствия.

Генеральная прокуратура засекретила информацию о том, фигурирует ли глава Офиса Президента Андрей Богдан в каких-то уголовных производствах.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Українських Новин".

Агентство запросило информацию о том, фигурирует ли Богдан в каких-то делах и какой у него в них статус. ГПУ ответила, что запрашиваемая информация касается сведений о личности, разрешение на обнародование которых она не давала.

По данным ведомства, информация относится к сведениям досудебного расследования и составляет тайну следствия.

Напомним, 3 ноября Генеральная прокуратура уволила следователя, расследовавшего дело о возможной причастности Богдана к растрате 32 млн гривен госсредств.

Ранее, по данным источников, Управление спецрасследований ГПУ рассматривало вопрос вручения подозрения Богдану. Главу ОП подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.