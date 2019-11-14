ГПУ отказалась сообщить, фигурирует ли Богдан в уголовных делах

По данным ведомства, информация относится к сведениям досудебного расследования и составляет тайну следствия.

ГПУ отказалась сообщить, фигурирует ли Богдан в уголовных делах
Фото: kmu.gov.ua

Генеральная прокуратура засекретила информацию о том, фигурирует ли глава Офиса Президента Андрей Богдан в каких-то уголовных производствах.

Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос "Українських Новин".

Агентство запросило информацию о том, фигурирует ли Богдан в каких-то делах и какой у него в них статус. ГПУ ответила, что запрашиваемая информация касается сведений о личности, разрешение на обнародование которых она не давала.

По данным ведомства, информация относится к сведениям досудебного расследования и составляет тайну следствия.

Напомним, 3 ноября Генеральная прокуратура уволила следователя, расследовавшего дело о возможной причастности Богдана к растрате 32 млн гривен госсредств.

Ранее, по данным источников, Управление спецрасследований ГПУ рассматривало вопрос вручения подозрения Богдану. Главу ОП подозревают в нарушении закона во время работы в Кабмине Николая Азарова.

По мнению следствия, действующий глава Офиса президента способствовал вынесению судами решений о незаконном взыскании с Украины 3,1 млрд гривен по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины" перед Министерством обороны РоSSии. Это было сделано для привлечения к уголовной ответсвнности экс-главы "ЕЭСУ" и лидера партии ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко. По данным ГПУ, Богдан готовил юридические материалы Кабмина по этому процессу и допустил незаконное взыскание госсредств, не сообщив в прокуратуру о преступлении.

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