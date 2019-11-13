У Зеленского предлагают создать фонд для поддержки одаренных детей, проживающих в Крыму

Представительство президента в Автономной Республике Крым инициирует создание фонда для поддержки одаренных детей, проживающих на полуострове.

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Президента в Крыму Тамила Ташева.

"Для нас важно сотрудничество с людьми, которые проживают на полуострове, и людьми, которые переехали из Крыма. Мы будем говорить о создании фонда как для одаренных детей, так и для культурных и образовательных инициатив из Крыма", - отметила она.

По словам Ташевой, уже проведен ряд консультаций с представителями власти и международными донорами по созданию такого фонда.

"Любой ребенок, который является талантливым и проживает на оккупированной территории, сможет обратиться за стипендией на обучение и получить качественное образование в Украине", - пояснила она.

Напомним, ранее министр образования Анна Новосад заявила, что на оккупированных территориях увеличивается количество абитуриентов, которые хотят учиться в вузах, которые находятся на контролируемой территории.