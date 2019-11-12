Экс-глава Института национальной памяти Вятрович стал народным депутатом

Бывший глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович стал народным депутатом от фракции "Европейская солидарность". Он заменил в Раде сложившую мандат депутата Ирину Луценко.

Об этом Вятрович сообщил на своей странице в Facebook.

"Я иду в политику ради того, чтобы Украина была родным домом, в котором живешь в достатке и куда с радостью возвращаешься. Чтобы наши дети общались между собой на украинском, не пренебрегая иностранными языками, знали бы нашу историю, не искаженную из-за рубежа, и с уверенностью смотрели в свое будущее, не омраченное ни войной, ни сдачей страны", - написал он.

Вятрович заверил, что не пойдет ни на какие компромиссы в отношении национальных интересов.

"Пусть изменения будут украинскими! Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир", - добавил он.

Также Вятрович поблагодарил партию " ЕС " и Наталью Бойко, которая должна была заменить Луценко в парламенте, но отказалась от мандата.

Ранее сегодня Верховная Рада проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Луценко. 4 ноября Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий по состоянию здоровья.

Предполагалось, что место Луценко в Раде может занять экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, которая была под №24 в партийном списке. Однако Бойко отказалась от мандата и будет работать советником премьера Алексея Гончарука.