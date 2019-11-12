Бизнес-ассоциации обеспокоены подозрениями НАБУ в отношении главы правления Райффайзен Банка

Ассоциации призывают власти должным образом реагировать на такие случаи.

Европейская бизнес ассоциация, Американская торговая палата в Украине, Союз украинских предпринимателей и форум ведущих международных финансовых учреждений обеспокоены предъявлением подозрений и задержанием НАБУ главы правления "Райффайзен Банка Аваль" Александра Писарука. Об этом сказано в совместном заявлении бизнес-ассоциаций.

"Бизнес-сообщество, объединенное Европейской бизнес ассоциацией, Союзом украинских предпринимателей, Американской торговой палатой в Украине, Форумом ведущих международных финансовых учреждений, глубоко обеспокоена последними событиями вокруг Председателя Правления АО «Райффайзен Банк Аваль», экс-первого заместителя Председателя Национального банка Украины Александра Писарука", - сказано в заявлении.

Ассоциации призывают власти должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от их должностей и политических взглядов.

"Соблюдение этих принципов имеет важное значение для привлечения дополнительных инвестиционных и кредитных ресурсов в Украине, согласно амбициозными экономическими целями правительства и взятыми на себя обязательствами Президента защищать каждого инвестора в Украине", - отмечают бизнес-ассоциации .

Напомним, 11 ноября НАБУ задержало 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка. Также сообщалось, что НАБУ пришло в Райффайзен Банк, чтобы задержать главу правления Александра Писарука.

С июля 2014 год по декабрь 2015 года он занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

В сентябре 2018 года НАБУ открыло дело против VAB банка, которое уже было закрыто из-за отсутствия состава преступления.