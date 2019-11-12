Пристайко опроверг возможность встречи Зеленского с Путиным в Казахстане

По его словам, предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

Пристайко опроверг возможность встречи Зеленского с Путиным в Казахстане
Фото: скриншот видео

Министр иностранных дел опроверг возможность встречи президента Владимира Зеленского с Путиным в Казахстане. Об этом он рассказал ВВС Украина.

Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики. Пристайко пояснил, что лично присутствовал на встрече Назарбаева с Зеленским в Японии, где это как раз обсуждалось.

Речь шла об общем предложении бывшего лидера Казахастана помочь организовать такую встречу.

"Президент (Зеленский) сказал, что он говорит и Меркель, и Макрону, что" безусловно, мне надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть процесс с места ". О том, что давайте мы вместо чего-то сделаем эту встречу - такого разговора не было ", - сказал министр.

По его утверждению, предложение Назарбаева имело чисто дипломатический характер.

Пристайко также напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе у себя. Но с логистической точки зрения это сложнее чем Минск, поскольку туда нужно лететь пять часов.

"Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем - переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане. Скорее всего или в Берлине, или в Париже ", - сказал министр.

Напомним, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Путину и Зеленскому встретиться "тет-а-тет" в Казахстане.

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