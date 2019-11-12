Разведение сил на Донбассе стало последним шагом к встрече в нормандском формате

Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате.

Разведение сил на Донбассе стало последним шагом к встрече в нормандском формате
Зал переговоров ТКГ в Минске
Фото: Facebook/Ирина Геращенко

Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате. Об этом сообщила пресс- секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер у себя на фейсбуке.

"Разведение сил и средств в районе н.п. Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении (встреча в нормандском формате). Проведение встречи лидеров стран Нормандской четверки ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта", - подчеркнула она.

При этом она отметила, что сегодня в Минске по техническим причинам не состоялось заседание гуманитарной подгруппы. Украинская сторона настаивала на проведении видеоконференции этой подгруппы на 13 ноября

Напомним, 11 ноября завершилась практическая часть разведения сил в Петровском, которое началось 9 ноября.

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