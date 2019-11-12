ФСБ готовила спецоперацию по дискредитации украинской армии

Для этого они собирались использовать крымчанина-дезертира.

Фото: ssu.gov.ua

 

ФСБ РоSSии готовила спецоперацию по дискредитации Вооруженных сил Украины, завербовав для этого жителя Крыма. С его помощью роSSийские кураторы планировали распространять фейки в СМИ, в которых бы говорилось о якобы низком моральном состоянии украинской армии.

Для вербовки они выбрали бывшего украинского военного из десантно-штурмовых войск, который в 2018 году поступил на контрактную службу в ВСУ. На материковую часть Украины он приехал из оккупированного Крыма, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Правоохранители выяснили, что мужчина после оккупации получил паспорт РоSSии, в 2016 году принял роSSийскую присягу и был отправлен в Сирию защищать "русский мир", - уточнили в Службе безопасности Украины.

По данным разведки, именно в Сирии он и начал свое сотрудничество с ФСБ, которая решила использовать его украинское происхождение для спланированной дискредитации военно-политического руководства Украины.

Крымчанин был завербован ФСБ
Фото: ssu.gov.ua
Крымчанин был завербован ФСБ

 

"По задумке кураторов, после вступления в ВСУ военный должен был дезертировать из украинской армии. Его "разоблачающие" выступления планировались на роSSийских каналах и пропагандистских СМИ", - добавили в СБУ.

Оперативники задержали дезертира при попытке пересечения ним административной границы с Крымом. Во время обыска у него изъяли собранную на службе военную информацию и документы об участии в боевых действиях на Донбассе.

Напомним, в августе 2019 в СБУ сообщили, что роSSийские спецслужбы пытаются вербовать украинских военнослужащих в социальных сетях под видом желающих познакомиться женщин.

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