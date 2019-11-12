Рада приняла в первом чтении закон о ликвидации «площадок Яценко»

378 депутатов из всех фракций проголосовали за проект закона №2047-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества, передаёт корреспондент LB.ua.

Глава профильного налогового Комитета Даниил Гетманцев в кулуарах Рады отметил, что "на заседании комитета не все его члены, но большинство рекомендовали принять именно депутатскую редакцию закона, который делает невозможными существующие коррупционные схемы с оценкой имущества через посредников... Закон требует доработки ко второму чтению", - отметил он.

В то же время, источник из руководства фракции "Слуги народа" в общении с LB.ua признал, что "депутатская редакция закона тоже вызывает вопросы. По сути, этим законом мы передаём статьи доходов от так называемых площадок - оценщикам. Поэтому закон нужно однозначно будет доработать".

В ходе обсуждения вопроса по инициативе фракции "Голос" слово передали депутату Антону Яценко, который не раз фигурировал в СМИ как "смотрящий за площадками". Яценко призвал большинство "не превращать парламент в цирк и шапито".

Депутат "Слуги народа" Александр Дубинский, который ранее также фигурировал в коррупционном скандале с якобы подкупом части нардепов финансового комитета за сохранение "площадок Яценко", призывал не принимать депутатский законопроект в первом чтении, а отправить его на повторное. Поскольку, по его мнению, эта редакция законопроекта не ликвидирует существующие коррупционные схемы в сфере оценки имущества.

Напомним, что 18 октября на заседании комитета депутаты не поддержали законопроект №2047 "О ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости". Документ зарегистрировали в парламенте 4 сентября, его авторами стали 31 депутат от фракций "Голос" и "Слуга народа". Позже депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский написал в Facebook, что Офис президента хочет, чтобы все депутаты партии в налоговом комитете Рады прошли детектор лжи из-за якобы получения взятки.

23 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере $30 тыс. 11 народными депутатами из парламентского налогового комитета.

Народные депутаты от "Слуги народа" Александр Дубинский и Давид Арахамия прошли тест на полиграфе в прямом эфире. Перед этим у них была предварительная беседа.