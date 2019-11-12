Глава МИДа в декабре посетит Азербайджан

"Этот визит заложит почву для визита президента Зеленского".

Глава МИДа в декабре посетит Азербайджан
Вадим Пристайко
Фото: Укринформ

В декабре этого года ожидается визит министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Азербайджан.

Об этом сообщил посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, передает Media.az.

"В рамках недавней встречи министров иностранных дел в Стокгольме, проведенной в связи с 10-летним юбилеем программы ЕС «Восточное партнерство», министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с украинским коллегой Вадимом Пристайко. Мамедъяров пригласил главу МИД Украины в Азербайджан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что визит запланирован на декабрь.

"Он заложит почву для визита президента Украины Владимира Зеленского в Азербайджан", - отметил глава дипмиссии.

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