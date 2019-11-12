ВСУ получили первые 100 серийных ракет "Ольха"

Также для нужд тяжелой артиллерии закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха.

?ВСУ получили первые 100 серийных ракет "Ольха"
Фото: turchynov.com

В украинскую армию начали поступать первые серийные ракеты "Ольха" и в январе 2020 ожидаются дальнейшие поставки.

Об этом сообщает информационное агентство Министерства обороны "АрмияInform".

Также для нужд тяжелой артиллерии у отечественного производителя закуплены 152-мм снаряды под имеющиеся запасы пороха, а "Укроборонпром" в ближайшее время организует серийное производство модернизированных реактивных систем залпового огня "Верба", которая прошла все необходимые испытания и взята на вооружение.

Кроме того отмечается, что запланированное в этом году завершение разработки 155-мм установки "Богдана" может не состояться из-за несвоевременной поставки боеприпасов турецким подрядчиком. Испытания пушки пока еще не произошло.

"В перспективе для нужд артиллерии в Украине будут производить пороха, гильзы, капсюль и взрыватель. "Укроборонпром" активно работает над внедрением этого производства", - отмечается в сообщении.

Фото: armyinform.com.ua

Напомним, в конце августа сообщалось, что Украина успешно испытала модернизированные ракеты "Ольха-М", и СНБО было приняло ряд решений по скорейшему принятию этой ракеты на вооружение и поставки.

Предыдущие испытания ракет "Ольха-М" и "Ольха-Р" проводились в конце мая этого года. Они также были успешными. Еще тогда сообщалось, что конечный срок принятия на вооружение ракет "Ольха-М", "Ольха-Р" и мобильного комплекса крылатых ракет "Нептун" – до конца года.

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