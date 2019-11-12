Труханов возмущен проектом бюджета на 2020 год

Мэр Одессы призывает пересмотреть планы Верховной Рады лишить город части доходов.

Труханов возмущен проектом бюджета на 2020 год
Геннадий Труханов

Проект государственного бюджета Украины на 2020 год чреват для Одессы финансовым коллапсом и техногенными катастрофами. Об этом написал мэр города Геннадий Труханов на своей страничке в Facebook.

В частности, мэр возмущён тем, что в проекте бюджета не предусмотрены деньги на ремонт Хаджибеевской дамбы. «Строительство новых городов в Одесском регионе, "Правительство в смартфоне" — перспективные и технологичные идеи. Но нам будет не до их реализации, если под Одессой, не дай Бог, прорвёт Хаджибеевская дамба, на которую государство несколько десятков лет не может выделить деньги. И нам придётся ликвидировать последствия настоящей техногенной катастрофы», — сетует Одесский городской голова.

Сожалеет мэр Одессы и о том, что до сих пор не решён вопрос о передаче в собственность города Одесской ТЭЦ: хотя предприятие и остаётся в государственной собственности, мэрия вынуждена расходовать значительные средства на поддержание его работоспособности. «Более миллиарда гривен (!) ежегодно отдаем, чтобы одесситы попросту не замерзли зимой!» — возмущается Труханов.

По словам Труханова, «поданный правительством проект значительно уменьшает доходы местного самоуправления». «Наш бюджет, как и другие местные, попросту "не вытянет" все необходимые расходы и предоставление услуг жителям в таких стратегических сферах, как медицинское обслуживание, социальная защита и образование», - считает мэр Одессы

Труханов призывает пересмотреть планы Верховной Рады лишить город части доходов — например, 13,44% акциза за горючее, которые городской бюджет получал с 2017 года, но не будет получать в 2020-м.

Мэр требует увеличить размер образовательной субвенции с 77,5 до 105 миллиардов гривен. «Это учтёт повышение зарплаты педагогическим работникам, а также компенсацию из госбюджета в размере 14,6 млрд грн на повышение зарплаты педагогическим работникам дошкольного, внешкольного, профессионально–технического образования, тренеров–преподавателей ДЮСШ», — поясняет Труханов.

Следующее требование одесского мэра: «направить 20% средств дорожной субвенции в бюджеты городов областного значения и ОТГ и предусмотреть формульный подход относительно распределения таких средств между этими бюджетами». Также Труханов требует предусмотреть в бюджете достаточные средства для компенсации гарантированных государством льгот, в частности, на проезд и услуги связи. Кроме того, Труханов призывает «предусмотреть на 2020 год дополнительную дотацию на осуществление переданных из госбюджета расходов на содержание учреждений образования и охраны здоровья объёмом не меньше 20 млрд грн и ее формульное распределение между районными бюджетами, бюджетами ОТГ и городов областного значения».

«Я понимаю, что эти и многие другие вопросы не решаются быстро. Особенно те, о которых я говорил вначале. Они требуют не только денег, но и тяжёлых управленческих решений. И да, на них достаточно тяжело поймать «хайп». Но те вопросы, которые я сейчас перечислил, не терпят отлагательств. И их дальнейшее решение сегодня упирается в мотивацию народных депутатов, победивших на одесских округах, — подчеркнул мэр. — Надеюсь, что оправдание кредита доверия, выданного вам на последних выборах в Парламент — это достаточно сильная мотивация, чтобы сдвинуть «одесские» вопросы с мертвой точки».

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